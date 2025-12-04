Скидки
Сергей Семак: в «Спартаке» Дмитриеву нашли оптимальную позицию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о полузащитнике «Спартака» Игоре Дмитриеве. Семак признался, что в своё время «Зенит» следил за универсальным футболистом.

«Это было решение Кругового — сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики. Но в ЦСКА тоже не сразу получилось. Мойзес играл на этой позиции. Сейчас, при новом тренере, у него другая позиция, которая ему больше подходит, — он атакующий игрок. Мы рады, что он стал играть больше и нашёл свою позицию.

За Дмитриевым мы всё время следили. Это атакующий игрок с очень высокой скоростью. В «Спартаке» ему нашли оптимальную позицию. Он использует свои сильные качества. Когда мы его рассматривали, мы рассматривали его на другую позицию. Но на ней у нас играли Мантуан, Малком. Позиция левого латераля была занята Дугласом. Поэтому у нас не было возможности дать ему достаточное количество игрового времени», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Комментарии
