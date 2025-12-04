Семак: Вега — наша инвестиция в будущее, но хочется, чтобы он помогал команде

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о левом защитнике сине-бело-голубых Романе Веге.

«На момент приобретения Веги была опция использования Сантоса в центральной зоне. Но потом вернулся Вендел, приехал Жерсон. Роман — наша инвестиция в будущее. Конечно, хочется, чтобы он с первых матчей помогал команде. Но это молодой игрок. В атаке у него хорошо получается, в оборонительных действиях нужно прибавлять, чтобы играть в стартовом составе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Вега перешёл в «Зенит» прошлым летом. Он уже провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.