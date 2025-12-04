Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: Вега — наша инвестиция в будущее, но хочется, чтобы он помогал команде

Семак: Вега — наша инвестиция в будущее, но хочется, чтобы он помогал команде
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о левом защитнике сине-бело-голубых Романе Веге.

«На момент приобретения Веги была опция использования Сантоса в центральной зоне. Но потом вернулся Вендел, приехал Жерсон. Роман — наша инвестиция в будущее. Конечно, хочется, чтобы он с первых матчей помогал команде. Но это молодой игрок. В атаке у него хорошо получается, в оборонительных действиях нужно прибавлять, чтобы играть в стартовом составе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Вега перешёл в «Зенит» прошлым летом. Он уже провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Сергей Семак: в «Спартаке» Дмитриеву нашли оптимальную позицию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android