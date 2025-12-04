Александр Бубнов: при Карпине в «Динамо» был один гадёныш

Футбольный эксперт Александр Бубнов в грубой форме отозвался об исполняющем обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролане Гусеве. Ранее Гусев входил в тренерский штаб Валерия Карпина, который покинул бело-голубых в середине ноября этого года.
— У меня вывод один, что в команде не всё хорошо было.
— Этот, как его, Паршивлюк ему (Карпину. — Прим. «Чемпионата») в рот смотрел. Рядом сидел. Там один гадёныш был. Гусев. И Гусева послушал Степашин.
— А почему гадёныш, почему вы вот так оскорбляете?
— Это я не оскорбляю.
— Как?
— Потому что его поступок оценивают как поступок гадёныша.
— Ну какой поступок?
— Вот что он говорил.
— Что не всё хорошо в команде? Ну вот сказал, да.
— А чего, Карпин говорил, что у него всё хорошо в команде? Он ни разу этого не сказал. Больше того, он договорился [до того], что команда нулевая и я нулевой тренер. Гусев сказал, что он нулевой? Вот сейчас.
— Не сказал.
— И не скажет, потому что это не тот человек, который правильно бы себя оценил, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Отметим, что позднее Гусев извинился за своё высказывание.