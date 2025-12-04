Александр Бубнов: при Карпине в «Динамо» был один гадёныш

Футбольный эксперт Александр Бубнов в грубой форме отозвался об исполняющем обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролане Гусеве. Ранее Гусев входил в тренерский штаб Валерия Карпина, который покинул бело-голубых в середине ноября этого года.

— У меня вывод один, что в команде не всё хорошо было.

— Этот, как его, Паршивлюк ему (Карпину. — Прим. «Чемпионата») в рот смотрел. Рядом сидел. Там один гадёныш был. Гусев. И Гусева послушал Степашин.

— А почему гадёныш, почему вы вот так оскорбляете?

— Это я не оскорбляю.

— Как?

— Потому что его поступок оценивают как поступок гадёныша.

— Ну какой поступок?

— Вот что он говорил.

— Что не всё хорошо в команде? Ну вот сказал, да.

— А чего, Карпин говорил, что у него всё хорошо в команде? Он ни разу этого не сказал. Больше того, он договорился [до того], что команда нулевая и я нулевой тренер. Гусев сказал, что он нулевой? Вот сейчас.

— Не сказал.

— И не скажет, потому что это не тот человек, который правильно бы себя оценил, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Отметим, что позднее Гусев извинился за своё высказывание.