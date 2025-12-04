Скидки
Александр Кульчий: руководство «Локомотива» недоработало в вопросе с Бариновым

Александр Кульчий: руководство «Локомотива» недоработало в вопросе с Бариновым
Бывший футболист «Динамо» Александр Кульчий отреагировал на новости о том, что Дмитрий Баринов покинет состав «Локомотива».

«Если игрок дал многое клубу, руководство и он сам должны находить компромисс, чтобы продолжать играть в клубе. Но переговоры с Бариновым длятся уже давно. Есть главный тренер, который на связи с руководством. Тоже должен сказать, что ему нужен футболист. Руководство должно находить компромиссы и договариваться. Тут они недоработали в вопросе с Бариновым.

Баринов — качественный игрок. Если другие команды им интересуются, предлагают условия лучше, то футболист выберет пойти туда, где будут лучше условия. В возрасте Баринова футболист думает о долгосрочном контракте. В ЦСКА непросто будет после перехода — адаптация. В родном клубе всё знакомо, ты лидер на поле и в раздевалке. В новой команде понадобится время на адаптацию», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

