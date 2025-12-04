Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС объявил судейские назначения на матчи 18-го тура РПЛ

РФС объявил судейские назначения на матчи 18-го тура РПЛ
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

5 декабря (пятница)

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Иван Сараев; инспектор – Сергей Зуев.

6 декабря (суббота)

«Ростов» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Кирилл Большаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Акрон»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Андрей Бутенко.

7 декабря (воскресенье)

«Динамо» Махачкала – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Николай Иванов.

«Сочи» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Артём Чистяков; инспектор – Эдуард Малый.

Материалы по теме
«Зачем жать руки тренерам до матчей? Они ненавидят арбитров». Судейство в 17-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Зачем жать руки тренерам до матчей? Они ненавидят арбитров». Судейство в 17-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android