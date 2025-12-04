РФС объявил судейские назначения на матчи 18-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.
5 декабря (пятница)
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Иван Сараев; инспектор – Сергей Зуев.
6 декабря (суббота)
«Ростов» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Кирилл Большаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.
«Зенит» – «Акрон»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Андрей Бутенко.
7 декабря (воскресенье)
«Динамо» Махачкала – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Николай Иванов.
«Сочи» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.
«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Артём Чистяков; инспектор – Эдуард Малый.