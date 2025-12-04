Игрок «Крыльев Советов» Вадим Раков успешно перенёс операцию

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков успешно перенёс операцию. Об этом сообщил телеграм-канал клуба.
«Вадим Раков успешно перенёс операцию и передаёт привет всем зелёно-бело-синим болельщикам. Ждём его скорейшего возвращения на поле!» — написано в сообщении.
«Ребята, всем привет! Операция прошла успешно. Постараюсь максимально быстро восстановиться и снова радовать вас забитыми голами и победами», — сказал Раков.
20-летний Вадим Раков получил травму в начале сентября в расположении молодёжной сборной России. В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги он провёл 10 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.