Стала известна бригада арбитров на дерби «Спартак» — «Динамо» в 18-м туре РПЛ

В субботу, 6 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени. Российский футбольный союз объявил бригаду арбитров на матч.

Бригада арбитров на дерби «Спартак» – «Динамо» Москва: главный судья – Инал Танашев, помощники судьи – Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

По итогам 17 туров «Спартак» идет на шестом месте в РПЛ, «Динамо» — на девятом.

