Экс-тренер «Динамо» Кульчий поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Бывший тренер московского «Динамо» Александр Кульчий поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» 6 декабря. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:30 мск.

«В таких матчах, как «Спартак» — «Динамо», всегда будет настрой и накал. Неважно, на каких местах команды идут в таблице. Это последняя игра перед паузой — настрой будет максимальный. «Спартак» и «Динамо» проиграли последний тур, так что матч будет интересным», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.