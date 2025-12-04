Экс-тренер «Динамо» Кульчий поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
Бывший тренер московского «Динамо» Александр Кульчий поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» 6 декабря. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:30 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«В таких матчах, как «Спартак» — «Динамо», всегда будет настрой и накал. Неважно, на каких местах команды идут в таблице. Это последняя игра перед паузой — настрой будет максимальный. «Спартак» и «Динамо» проиграли последний тур, так что матч будет интересным», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
