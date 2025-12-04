Скидки
«Ливерпуль» почтил память Диогу Жоты в его день рождения

«Ливерпуль» почтил память Диогу Жоты в его день рождения
Комментарии

«Ливерпуль» почтил память своего нападающего Диогу Жоты. Сегодня, 4 декабря, нападающий сборной Португалии мог отпраздновать свой 29-й день рождения. 3 июля 2025 года футболист и его брат Андре погибли в автокатастрофе.

«Сегодня, как и каждый день, мы вспоминаем Диогу Жоту, которому сегодня могло исполниться 29 лет. Вся наша любовь, мысли и молитвы по-прежнему с его женой Руте, его родителями и всеми его родными и друзьями, а также с его братом Андре. Навсегда в наших сердцах, навсегда наш номер 20», – говорится в сообщении, которое клуб опубликовал в своих социальных сетях.

Португалец играл в «Ливерпуле» с 2020 года. В его составе он стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. После его смерти клуб вывел 20-й номер из обращения.

Диогу Жота посмертно признан лучшим игроком 2025 года по версии Tuttosport
