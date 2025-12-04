Скидки
Названа бригада арбитров на матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА

Названа бригада арбитров на матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА
В воскресенье, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и московский ПФК ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе «быков» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. Российский футбольный союз объявил бригаду арбитров на матч.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Бригада арбитров на матч «Краснодар» – ЦСКА: главный судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

По итогам 17 туров «Краснодар» идёт на первом месте в РПЛ, а ЦСКА — на втором. Отрыв «быков» составляет всего одно очко.

РФС объявил судейские назначения на матчи 18-го тура РПЛ
