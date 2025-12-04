Круговой поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился ожиданиями от матча 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 7 декабря. Игру примет стадион «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 19:00 мск.

— Чего ждёте от этой выездной игры с действующим чемпионом и лидером РПЛ?

— Там будет совсем другой футбол, чем у нас был в том же матче с «Оренбургом». Обе команды — и мы, и «Краснодар» — очень открытые. Будет интересная встреча. Мы уже сыграли вничью с ними дома в первом круге (1:1). Будем надеяться, что в гостях теперь реализуем свои моменты и выиграем, — приводят слова Кругового «Известия».