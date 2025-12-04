«Был серьёзный разговор в раздевалке». Дивеев — о матче ЦСКА с «Оренбургом»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

«Если говорить по всей игре, первый тайм мы очень плохо сыграли, и даже в плане атак, и мы очень много мячей потеряли, как в атаке, как и в обороне, много торопились. И поэтому «Оренбург», не знаю там, сколько он раз в контратаки выбегал, но очень много. И были у них очень такие хорошие моменты, и, даже вспомните, если по игре, был какой-то период на протяжении двух-трёх минут, когда они подавали около пяти или четырёх угловых подряд. То есть сначала справа, потом слева, справа, слева.

Был серьёзный разговор в раздевалке, и Игорь [Акинфеев] там орал… Ну, не орал, а был такой серьёзный разговор, что мы играем дома, крайняя игра в этом году, и мы выходим, и у нас очень много брака, много атак на наши ворота.

И во втором тайме уже совсем другая игра началась. Мы начали контролировать мяч, мы потихоньку начали создавать свои моменты. И у «Оренбурга» не было там, наверное, до 80-й минуты каких-то таких моментов обостряющих. Да, был удар, помню, нападающего, потом какая-то подача была. Но второй тайм уже был хороший с нашей стороны», — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».