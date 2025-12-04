«Мне всегда приятно играть с сильными нападающими». Дивеев — о противостоянии с Кордобой

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о том, что ему предстоит играть против нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в ближайшем матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. ЦСКА сыграет с «Краснодаром» на выезде в воскресенье, 7 декабря.

«Мне всегда приятно играть с сильными нападающими, про которых говорят, что он много забивает. И мне хочется, чтобы он не забивал. Мне это нравится», — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 32-летний Джон Кордоба провёл 15 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.