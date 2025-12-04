«Скажу, как было во время игры». Дивеев — об отменённом пенальти в дерби со «Спартаком»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался об эпизоде с отменённым пенальти в матче 16-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Именно по моменту вообще, я скажу, как это было во время игры и после вот этого эпизода. Я почувствовал небольшой контакт именно ноги с мячом, да, но я ударил по Зобнину. То есть как: не ударил — он споткнулся об мою правую ногу. Если посмотреть вот так потом по моменту, я не хочу себя защищать, не хочу защищать судей, я говорю своё мнение… Его нога и мяч были до штрафной, моя нога, именно где я фолил, она была в штрафной, но как это трактуется сейчас на данный момент по правилам, я не знаю. Был пенальти, не был — я не могу ответить», — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».