«Лучше бы из академии кого-то поставили». Владимир Быстров — о Заболотном в «Спартаке»

«Лучше бы из академии кого-то поставили». Владимир Быстров — о Заболотном в «Спартаке»
Бывший российский футболист Владимир Быстров считает, что у нападающего Антона Заболотного не могло получиться проявить себя в «Спартаке». Форвард присоединился к красно-белым в летнее трансферное окно — 2025. В 14 матчах за «Спартак» во всех турнирах Антон не забил ни одного гола, но сделал три результативные передачи.

«Вы считаете, что «Спартак» может усилить нападающий Заболотный? Видно же, что он не готов, и лет ему уже много. Для чего ещё вообще брали? Для плана Б?

Лучше пробуйте из академии кого-то поставьте. Молодой игрок также будет пробовать, бороться, ошибаться», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

