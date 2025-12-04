«Спартак» анонсировал дерби с болельщиком «Динамо», который не распознаёт трофеи

Московский «Спартак» в социальных сетях опубликовал видеоанонс к дерби со столичным «Динамо» в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. В видео болельщики «Спартака» и «Динамо» проходят различные зрительные и эмоциональные тесты.

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

Встреча состоится в субботу, 6 декабря. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 20 очков за 17 матчей. «Спартак» располагается на шестой строчке, заработав 28 очков за аналогичное количество игр. На первом месте находится «Краснодар», у которого 37 очков.