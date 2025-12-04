Семак: рады, что Круговой в ЦСКА стал играть больше и нашёл свою позицию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об успехах Данила Кругового в ПФК ЦСКА. Ранее футболист покинул стан сине-бело-голубых из-за недовольства своим положением в команде (он получал мало игровой практики). Узнав, что Круговой перейдёт в ЦСКА по окончании контракта с «Зенитом», петербургский клуб отстранил Данила от главной команды.

«Это было решение Кругового — сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики. Но в ЦСКА тоже не сразу получилось. Мойзес играл на этой позиции. Сейчас, при новом тренере, у него другая позиция, которая ему больше подходит, — он атакующий игрок. Мы рады, что он стал играть больше и нашёл свою позицию», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.