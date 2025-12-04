Скидки
Сергей Семак высказался о ситуации Жерсона в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации Жерсона в команде. Ранее появлялись слухи, что бразильский хавбек хочет покинуть Россию и вернуться на родину.

«Не слышал от него, что он хочет уйти. Знаем сильные качества Жерсона, но это надо наиграть, понять, как встроить его в игру команды. Понятно, что с прежними партнёрами у него было больше взаимопонимания, они привыкли к его действиям. Когда он пришёл в «Зенит», у него накопилась усталость, затем была травма, потерял игровой ритм. Но на сегодня Жерсон — игрок нашей команды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

