Слишкович: шутил с Рыбчинским: «Когда ты забьёшь гол, я уезжаю из России»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался об отсутствии голов у полузащитника Дмитрия Рыбчинского в этом сезоне.

— В каждом матче играет Рыбчинский. Почему он не забивает?

— Рыбчинский не забивает, но Рыбчинский много другой полезной работы делает.

— Но он играет на атакующей позиции, у него 0 забитых мячей.

— Это тоже проблема. Я шутил с Рыбчинским много, говорил: «В момент, когда ты забьёшь гол, я уезжаю из России». Но, к сожалению… — сказал Слишкович в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне 27-летний Дмитрий Рыбчинский провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.