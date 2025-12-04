Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов — о Fan ID: раз государство решило это делать… Нам не должны всё объяснять

Черчесов — о Fan ID: раз государство решило это делать… Нам не должны всё объяснять
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о планах расширения системы Fan ID. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв допустил, что программа будет распространена на соревнования с высоким уровнем посещаемости. Fan ID (карта болельщика) — это электронный документ, который даёт право посещать футбольные матчи в России.

– Что думаете о словах Дегтярёва о расширении Fan ID?
– У нас нет информации, по какой причине это собираются делать. Вы платите налоги?

– Да.
– Они меняются?

– Да, обычно растут.
– Но вы же их платите. Раз государство по какой-то причине решило это делать… Нам же не должны всё объяснять.

– Налоги нельзя бойкотировать, а часть фанатов бойкотирует оформление Fan ID.
– Бойкотируйте на здоровье, не смотрите свои любимые команды. У меня же есть Fan ID. Давайте я тоже буду бойкотировать и не буду работать? Я сделал его один раз — и всё в порядке. Нужно потратить всего пять минут. Есть закон, который действует в нашей стране, его нужно уважать. Как бы ты к нему ни относился, — приводит слова Черчесова Metaratings.

Материалы по теме
Александр Бубнов: при Карпине в «Динамо» был один гадёныш
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android