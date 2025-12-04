Черчесов — о Fan ID: раз государство решило это делать… Нам не должны всё объяснять

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о планах расширения системы Fan ID. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв допустил, что программа будет распространена на соревнования с высоким уровнем посещаемости. Fan ID (карта болельщика) — это электронный документ, который даёт право посещать футбольные матчи в России.
– Что думаете о словах Дегтярёва о расширении Fan ID?
– У нас нет информации, по какой причине это собираются делать. Вы платите налоги?
– Да.
– Они меняются?
– Да, обычно растут.
– Но вы же их платите. Раз государство по какой-то причине решило это делать… Нам же не должны всё объяснять.
– Налоги нельзя бойкотировать, а часть фанатов бойкотирует оформление Fan ID.
– Бойкотируйте на здоровье, не смотрите свои любимые команды. У меня же есть Fan ID. Давайте я тоже буду бойкотировать и не буду работать? Я сделал его один раз — и всё в порядке. Нужно потратить всего пять минут. Есть закон, который действует в нашей стране, его нужно уважать. Как бы ты к нему ни относился, — приводит слова Черчесова Metaratings.