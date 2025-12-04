Скидки
Тибо Куртуа — о «Реале»: нам нужно перестать говорить и начать действовать

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал последние результаты «сливочных». В Ла Лиге команда Хаби Алонсо трижды сыграла вничью в последних пяти матчах.

«В первом тайме матча с «Жироной» (завершился вничью со счётом 1:1. — Прим. «Чемпионата») мы не выложились на полную. Нужно понимать, что сегодня если ты не играешь на 100%, то можешь потерпеть поражение. Мы сказали сами себе, что нам нужно перестать говорить и начать действовать. Мы можем играть лучше против команд, сидящих в обороне. Нужно продолжать работать и верить в себя», — приводит слова Куртуа онлайн-издание Football Espana.

По состоянию на сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.

