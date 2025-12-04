Скидки
Главная Футбол Новости

Куртуа раскрыл, есть ли в «Реале» недопонимание между Хаби Алонсо и игроками команды

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о взаимоотношениях между главным тренером «сливочных» Хаби Алонсо и игроками команды. Алонсо возглавил «Реал» прошлым летом, ранее он работал в «Байере».

«Я думаю, что мы всегда были близки с ним. В конце концов, мы играем за «Реал» Мадрид, и любой незначительный жест кажется чем-то из ряда вон выходящим, но мы всего лишь люди. Иногда напряжение достигает предела, но я не думаю, что между командой и тренером были и есть какие-то проблемы», — приводит слова Куртуа онлайн-издание Football Espana.

По состоянию на сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.

Новости. Футбол
