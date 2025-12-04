Скидки
Главная Футбол Новости

Сёмин: для Романова и Гусева матч «Спартака» и «Динамо» будет иметь громадное значение

Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался в преддверии дерби «Спартака» и «Динамо» в рамках 18-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обе команды приблизительно в одной ситуации. «Спартаку» и «Динамо» нужны очки, потому что турнирная таблица не соответствует задачам одной и другой команды. Это всегда большое дерби. Старые добрые традиции соберут полный стадион. Победа каждой из команд даст хорошее настроение болельщикам и клубу. Предпочтения я бы никому не отдавал. Предугадать тактику я не могу, потому что работают новые тренеры. Для тренеров этот матч будет иметь громадное значение для их продолжения», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

