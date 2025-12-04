Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов ответил, сможет ли нападающий «Зенита» Лусиано Гонду усилить ЦСКА

Александр Бубнов ответил, сможет ли нападающий «Зенита» Лусиано Гонду усилить ЦСКА
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, способен ли нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду усилить ЦСКА. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провёл 22 матча на клубном уровне, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

«То, что у них (ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») сейчас есть… Лусиано, конечно, мог бы усилить. Потом, Лусиано просто не понимает, почему он на тренировках выглядит хорошо, не уступает ни Соболеву, ни Кассьерре, а потом в состав не попадает. А до этого он выходил, ему доверяли. Потому что только купили. Он постоянно забивал.

Так что Гонду 100% подходит, он бы играл в составе ЦСКА. И «Зениту» бы точно завалил», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

