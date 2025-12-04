Александр Бубнов ответил, сможет ли нападающий «Зенита» Лусиано Гонду усилить ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, способен ли нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду усилить ЦСКА. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провёл 22 матча на клубном уровне, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

«То, что у них (ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») сейчас есть… Лусиано, конечно, мог бы усилить. Потом, Лусиано просто не понимает, почему он на тренировках выглядит хорошо, не уступает ни Соболеву, ни Кассьерре, а потом в состав не попадает. А до этого он выходил, ему доверяли. Потому что только купили. Он постоянно забивал.

Так что Гонду 100% подходит, он бы играл в составе ЦСКА. И «Зениту» бы точно завалил», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».