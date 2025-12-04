Скидки
Юрий Сёмин объяснил успех «Балтики»

Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался о результатах «Балтики» в этом сезоне Мир РПЛ. После 17 туров чемпионата России калининградская команда, набрав 32 очка, располагается на пятом месте в турнирной таблице.

«Балтика» — молодцы. Они используют свои лучшие качества. У команды есть сегодня такой подбор игроков — тренер достаёт из них максимум. Они играют в своём стиле, у них своя тактика на те или иные матчи. Это очень хороший момент. Это помогает им прогрессировать и ни под кого не подстраиваться. В каждом чемпионате бывают такие команды, когда тренер правильно использует ресурсы. Поэтому у них есть успех сегодня», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

