«Ахмат» стал лидером по xG в 17-м туре РПЛ, набрав 3,53 в матче с «Динамо» Москва
Поделиться
Грозненский «Ахмат» стал лидером по xG в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. В матче с московским «Динамо» (2:1) грозненцы набрали 3,53 xG. Показатель «Динамо» в этом матче составил 2,3. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 26' 1:1 Мелкадзе – 47' 2:1 Ндонг – 84'
Самый низкий показатель xG в туре у самарских «Крыльев Советов» — 0,32. Самарцы на выезде проиграли «Краснодару» с крупным счётом 0:5. Игроки «Краснодара» набрали 3,24 xG.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 17 матчей. На второй строчке располагается московский ЦСКА (36), на третьей — санкт-петербургский «Зенит» (36).
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
15:07
-
15:01
-
15:00
-
14:54
-
14:51
-
14:50
-
14:47
-
14:46
-
14:37
-
14:36
-
14:33
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:14
-
13:58
-
13:56
-
13:55
-
13:36
-
13:35
-
13:32
-
13:26
-
13:20
-
13:12
-
13:01
-
12:53
-
12:49
-
12:44
-
12:33
-
12:25
-
12:23
-
12:20
-
12:09
-
12:08
-
12:02