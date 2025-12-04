Скидки
«Ахмат» стал лидером по xG в 17-м туре РПЛ, набрав 3,53 в матче с «Динамо» Москва

«Ахмат» стал лидером по xG в 17-м туре РПЛ, набрав 3,53 в матче с «Динамо» Москва
Комментарии

Грозненский «Ахмат» стал лидером по xG в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. В матче с московским «Динамо» (2:1) грозненцы набрали 3,53 xG. Показатель «Динамо» в этом матче составил 2,3. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 26'     1:1 Мелкадзе – 47'     2:1 Ндонг – 84'    

Самый низкий показатель xG в туре у самарских «Крыльев Советов» — 0,32. Самарцы на выезде проиграли «Краснодару» с крупным счётом 0:5. Игроки «Краснодара» набрали 3,24 xG.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 17 матчей. На второй строчке располагается московский ЦСКА (36), на третьей — санкт-петербургский «Зенит» (36).

