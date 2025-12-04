Сборная Беларуси уволила испанского главного тренера

Сборная Беларуси по футболу объявила об увольнении испанского специалиста Карлоса Алоса с поста главного тренера национальной команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Руководство ассоциации «Белорусская федерация футбола» и главный тренер национальной сборной Беларуси Карлос Алос Феррер достигли соглашения о расторжении контракта. АБФФ благодарит Карлоса Алоса и его штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба АБФФ.

Карлос Алос тренировал сборную Беларуси с лета 2023 года. Под его руководством команда успела сыграть 26 матчей (6 побед, 10 поражений, 10 ничьих).