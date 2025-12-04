Скидки
Данил Круговой отказался оценивать шансы ЦСКА на чемпионство в РПЛ

Защитник ЦСКА Данил Круговой не стал оценивать шансы армейцев на победу в Мир Российской Премьер-Лиги по итогам этого сезона. После 17 туров чемпионата России красно-синие, набрав 36 очков, занимают второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» ЦСКА отстаёт всего на одно очко.

— Как оцените шансы на чемпионство?
— Шансы не хочу никакие оценивать. Мы едем в Краснодар побеждать. И будем всё для этого делать. А дальше уже весной продолжим борьбу за итоговый успех, — приводят слова Кругового «Известия».

В 18-м туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Краснодаром» на выезде. Матч состоится в воскресенье, 7 декабря.

Новости. Футбол
