Семак высказался о кадровой ситуации в «Зените» перед матчем с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровой ситуации в своей команде перед матчем 18-го тура Мир РПЛ с «Акроном».

— Сергей Богданович, в первую очередь, по самому матчу. Какие ожидания, кого мы сможем увидеть? Возможно, Александра Соболева в стартовом составе?

— Возможно, и Александра. Все готовятся, за исключением Дугласа и Шилова. Кассьерра потихонечку набирает форму. Правда, в этом году осталась всего одна игра. Тем не менее он готов помочь при необходимости. Все в строю, и все готовы. А кто будет играть, я думаю, у нас сегодня день есть, чтобы определить тех игроков, которые выйдут в стартовом составе, — цитирует Семака сайт «Зенита».