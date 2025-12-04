Владимир Быстров выбрал лучшего игрока «Краснодара» между Кордобой и Сперцяном

Бывший российский футболист Владимир Быстров рассказал, кого считает лучшим игроком «Краснодара» — нападающего Джона Кордобу или полузащитника Эдуарда Сперцяна. По состоянию на сегодняшний день «быки» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущих следом ЦСКА и «Зенит» на одно очко.

«Кордоба — лучший игрок в «Краснодаре», с его трансфером попали в яблочко. Если сравнивать по влиянию на игру его и Сперцяна, то Кордоба больше пользы приносит. Он кайфует, через него строится вся игра», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

В нынешнем сезоне Кордоба провёл 23 матча на клубном уровне, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.