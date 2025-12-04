Губерниев: своим высказыванием Гусев поставил крест на возможности возглавить «Динамо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об исполняющем обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева, который ранее раскритиковал работу тренера по физподготовке бело-голубых. Отметим, что позднее Гусев извинился за свои высказывания.

«Гусев сказал очевидную глупость. Если что-то не получается, нужно валить на предшественника, но делать это изящнее и аккуратнее. Он сильно осложнил себе карьеру. Надо было что угодно говорить, но так обвинять коллег — это неправильно. Мы знаем, что у Карпина и его тренерского штаба не получалось, но там же работал и Гусев. Он же пришёл не с ФК «Луна». Этим высказыванием он поставил крест на возможности возглавить «Динамо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.