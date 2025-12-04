«Балтика» оштрафована на 120 тыс. рублей за неподобающее поведение в игре со «Спартаком»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что было принято решение оштрафовать калининградскую «Балтику» по итогам матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).

«Болельщики «Балтики» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Штраф — 20 тысяч рублей. Также «Балтика» оштрафована на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Балтики» Николай Титков на 60-й минуте.