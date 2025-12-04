Скидки
Главная Футбол Новости

«Балтика» оштрафована на 120 тыс. рублей за неподобающее поведение в игре со «Спартаком»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что было принято решение оштрафовать калининградскую «Балтику» по итогам матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Болельщики «Балтики» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Штраф — 20 тысяч рублей. Также «Балтика» оштрафована на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Балтики» Николай Титков на 60-й минуте.

