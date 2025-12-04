«Балтика» оштрафована на 120 тыс. рублей за неподобающее поведение в игре со «Спартаком»
Поделиться
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что было принято решение оштрафовать калининградскую «Балтику» по итогам матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Болельщики «Балтики» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Штраф — 20 тысяч рублей. Также «Балтика» оштрафована на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Единственный гол в матче забил полузащитник «Балтики» Николай Титков на 60-й минуте.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
15:07
-
15:01
-
15:00
-
14:54
-
14:51
-
14:50
-
14:47
-
14:46
-
14:37
-
14:36
-
14:33
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:14
-
13:58
-
13:56
-
13:55
-
13:36
-
13:35
-
13:32
-
13:26
-
13:20
-
13:12
-
13:01
-
12:53
-
12:49
-
12:44
-
12:33
-
12:25
-
12:23
-
12:20
-
12:09
-
12:08
-
12:02