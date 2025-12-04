КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 30 тыс. рублей за поведение болельщиков в игре КР с «Локо»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация оштрафовала «Спартак» на 30 тыс. рублей за поведение болельщиков в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Игра между красно-белыми и железнодорожниками прошла 26 ноября. Победу со счётом 3:2 одержал «Спартак».
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25' 1:1 Угальде – 43' 1:2 Маркиньос – 53' 1:3 Солари – 57' 2:3 Комличенко – 90+8'
«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Действующим обладателем Кубка России по футболу является московский ЦСКА.
