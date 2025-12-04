Скидки
КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 30 тыс. рублей за поведение болельщиков в игре КР с «Локо»

Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация оштрафовала «Спартак» на 30 тыс. рублей за поведение болельщиков в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Игра между красно-белыми и железнодорожниками прошла 26 ноября. Победу со счётом 3:2 одержал «Спартак».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является московский ЦСКА.

