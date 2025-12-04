КДК РФС оштрафовал «Рубин» на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение в игре с «Зенитом»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал «Рубин» по итогам матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра проходила на прошлых выходных в Санкт-Петербурге. «Зенит» добыл победу со счётом 1:0.

«Неподобающее поведение команды «Рубин». Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, по итогам 17 туров чемпионата России «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице. «Рубин», в свою очередь, занимает седьмое место в РПЛ.