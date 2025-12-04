Скидки
Главная Футбол Новости

КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Зенит» по итогам матча Кубка России

КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Зенит» по итогам матча Кубка России
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация оштрафовала «Динамо» и «Зенит» по итогам ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

«Болельщики «Зенита» использовали шумовую петарду. Штраф — 10 тысяч рублей. Также штраф 50 тысяч рублей за оскорбительные выражениея болельщиков «Зенита» в адрес «Динамо». «Динамо» оштрафовано на 25 тысяч за подобное нарушение. Это первое их подобное нарушение в сезоне», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Новости. Футбол
