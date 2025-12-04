КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Зенит» по итогам матча Кубка России
Поделиться
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация оштрафовала «Динамо» и «Зенит» по итогам ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'
«Болельщики «Зенита» использовали шумовую петарду. Штраф — 10 тысяч рублей. Также штраф 50 тысяч рублей за оскорбительные выражениея болельщиков «Зенита» в адрес «Динамо». «Динамо» оштрафовано на 25 тысяч за подобное нарушение. Это первое их подобное нарушение в сезоне», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
15:07
-
15:01
-
15:00
-
14:54
-
14:51
-
14:50
-
14:47
-
14:46
-
14:37
-
14:36
-
14:33
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:14
-
13:58
-
13:56
-
13:55
-
13:36
-
13:35
-
13:32
-
13:26
-
13:20
-
13:12
-
13:01
-
12:53
-
12:49
-
12:44
-
12:33
-
12:25
-
12:23
-
12:20
-
12:09
-
12:08
-
12:02