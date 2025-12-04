Скидки
КДК РФС оштрафовал «Крылья» на 200 тыс. рублей за пиротехнику в матче КР с «КАМАЗом»

КДК РФС оштрафовал «Крылья» на 200 тыс. рублей за пиротехнику в матче КР с «КАМАЗом»
Комментарии

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал самарские «Крылья Советов» за использование болельщиками пиротехники на матче Фонбет Кубка России с «КАМАЗом». Матч 1/4 финала Пути регионов завершился победой «Крыльев» в серии пенальти (1:1, 4:2 — пен.).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2025, четверг. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
2 : 4
Крылья Советов
Самара
1:0 Шамкин – 33'     1:1 Баньяц – 56'    

«На 57-й минуте матча один из болельщиков «Крыльев Советов» использовал пиротехническое изделие, после чего бросил его рядом с полем. Он был передан сотрудникам МВД. За данное нарушение «Крылья Советов» оштрафованы на 200 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

