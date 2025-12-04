КДК РФС оштрафовал «Крылья» на 200 тыс. рублей за пиротехнику в матче КР с «КАМАЗом»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал самарские «Крылья Советов» за использование болельщиками пиротехники на матче Фонбет Кубка России с «КАМАЗом». Матч 1/4 финала Пути регионов завершился победой «Крыльев» в серии пенальти (1:1, 4:2 — пен.).

«На 57-й минуте матча один из болельщиков «Крыльев Советов» использовал пиротехническое изделие, после чего бросил его рядом с полем. Он был передан сотрудникам МВД. За данное нарушение «Крылья Советов» оштрафованы на 200 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.