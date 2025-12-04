КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Талалаева на три матча РПЛ

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на три матча Мир РПЛ за оскорбительный жест в игре со «Спартаком» в 18-м туре (1:0).

«Рассмотрели удаление Талалаева за оскорбительный жест. В протоколе было указано, что он был в сторону резервного судьи. Мы получили документы от Талалаева и письмо от «Балтики». Талалаев отрицает жест в сторону судьи, связался с ним после матча, чтобы не принимал на свой счёт. Сказал, что не обращался к конкретным людям. По его словам, со скамейки «Спартака» после жёлтой карточки в его адрес раздались оскорбительные комментарии, поэтому он ответил «в этой же манере». Такой же позиции придерживается и клуб «Балтика», было получено письмо за подписью Измайлова. Клуб принёс извинения. Мы заслушали резервного судью. Он сказал, что находился между технической зоной «Балтики» и «Спартака» и увидел оскорбительный жест в свою сторону, но допускает, что жест был в сторону скамейки «Спартака». «Балтика» прислала видео эпизода с технической камеры. Мы чётко определили, что жест был адресован в сторону «Спартака».

Прошу отметить, что Талалаев не первый раз на заседании КДК — в четвёртый. 11 апреля 2024 года он был наказан за оскорбительные слова в адрес иных лиц на 20 тысяч рублей и два матча условно. 13 марта в Первой лиге за агрессивное поведение в адрес судьи был наказан на два матча, один из которых условный. Испытательный срок с того момента истёк. 20 августа 2025 года за неспортивное поведение Талалаев был оштрафован на 50 тысяч рублей. КДК обязан учитывать личность, а именно наличие или отсутствие нарушений в прошлом. Сегодня КДК учитывал наличие нарушений в прошлом. С учётом всех обстоятельств дела КДК за оскорбительные нарушения в адрес соперников дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ. Решение можно обжаловать», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.