Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК не применил дополнительных дисквалификаций к Манелову по итогам матча со «Спартаком»

КДК не применил дополнительных дисквалификаций к Манелову по итогам матча со «Спартаком»
Комментарии

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что было принято решение не применять дополнительных дисквалификаций к нападающему калининградской «Балтики» Ираклию Манелову после удаления в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Манелов был удалён в матче «Балтика» — «Спартак». Он объяснил причину нарушения. Мы посмотрели видео, послушали игрока. Приняли во внимание, что соперник продолжил игру после нарушения без травмы. КДК не применил дополнительных дисквалификаций, помимо автоматической. Манелов пропустит следующую игру», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Талалаева на три матча РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android