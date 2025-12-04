КДК не применил дополнительных дисквалификаций к Манелову по итогам матча со «Спартаком»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что было принято решение не применять дополнительных дисквалификаций к нападающему калининградской «Балтики» Ираклию Манелову после удаления в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).

«Манелов был удалён в матче «Балтика» — «Спартак». Он объяснил причину нарушения. Мы посмотрели видео, послушали игрока. Приняли во внимание, что соперник продолжил игру после нарушения без травмы. КДК не применил дополнительных дисквалификаций, помимо автоматической. Манелов пропустит следующую игру», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.