КДК не применил дополнительных дисквалификаций к Манелову по итогам матча со «Спартаком»
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что было принято решение не применять дополнительных дисквалификаций к нападающему калининградской «Балтики» Ираклию Манелову после удаления в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Манелов был удалён в матче «Балтика» — «Спартак». Он объяснил причину нарушения. Мы посмотрели видео, послушали игрока. Приняли во внимание, что соперник продолжил игру после нарушения без травмы. КДК не применил дополнительных дисквалификаций, помимо автоматической. Манелов пропустит следующую игру», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
