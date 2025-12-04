КДК РФС дисквалифицировал тренера «Челябинска» Пилипчука на один матч условно

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что было принято решение дисквалифицировать главного тренера «Челябинска» Романа Пилипчука по итогам матча 21-го тура Лиги Pari с воронежским «Факелом» (0:2).

«После матча «Факел» — «Челябинск» на пресс-конференции старший тренер на вопрос журналиста, насколько было трудно коммуницировать с дисквалифицированным Пилипчуком, ответил, что общались нормально. Пилипчук сказал, что не знал, что нельзя общаться. Пилипчук дисквалифицирован на один матч условно, а клуб оштрафован на 10 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.