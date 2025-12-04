КДК оштрафовал Баринова за оскорбительное поведение после матча КР со «Спартаком»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:3).

«Из открытых источников мы рассмотрели дисциплинарное нарушение, которое совершил Баринов после матча. Он произнёс оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Баринов сказал, что не сдержался, в его речи были оскорбления и нецензурная лексика. Говорил он это людям, которые оскорбляли его. По его словам, люди были в атрибутике «Спартака». Мы учли все факторы данной ситуации, но есть отягчающие обстоятельства, а именно — рядом находились дети и женщины, которые просили автографы. За оскорбительное поведение в адрес иных лиц КДК оштрафовал Баринова на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.