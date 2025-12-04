Скидки
Главная Футбол Новости

КДК оштрафовал Баринова за оскорбительное поведение после матча КР со «Спартаком»

КДК оштрафовал Баринова за оскорбительное поведение после матча КР со «Спартаком»
Комментарии

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

«Из открытых источников мы рассмотрели дисциплинарное нарушение, которое совершил Баринов после матча. Он произнёс оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Баринов сказал, что не сдержался, в его речи были оскорбления и нецензурная лексика. Говорил он это людям, которые оскорбляли его. По его словам, люди были в атрибутике «Спартака». Мы учли все факторы данной ситуации, но есть отягчающие обстоятельства, а именно — рядом находились дети и женщины, которые просили автографы. За оскорбительное поведение в адрес иных лиц КДК оштрафовал Баринова на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Новости. Футбол
