Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 45 тыс. рублей за оскорбление судьи в матче КР с «Динамо» Мх

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 45 тыс. рублей за оскорбление судьи в матче КР с «Динамо» Мх
Комментарии

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал ПФК ЦСКА на 45 тыс. рублей за оскорбление судьи со стороны болельщиков в матче Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». Команды встретились в рамках 1/4 финала Пути РПЛ, игра прошла 26 ноября. Армейцы добыли победу со счётом 2:1, сравняв счёт по сумме двух матчей, поэтому игра перешла в серию пенальти, где ЦСКА также оказался сильнее (5:4).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
5 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аларкон – 8'     1:1 Попович – 68'     2:1 Попович – 90'    

«Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Клуб оштрафован на 45 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Талалаева на три матча РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android