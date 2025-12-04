КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 45 тыс. рублей за оскорбление судьи в матче КР с «Динамо» Мх

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал ПФК ЦСКА на 45 тыс. рублей за оскорбление судьи со стороны болельщиков в матче Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». Команды встретились в рамках 1/4 финала Пути РПЛ, игра прошла 26 ноября. Армейцы добыли победу со счётом 2:1, сравняв счёт по сумме двух матчей, поэтому игра перешла в серию пенальти, где ЦСКА также оказался сильнее (5:4).

«Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Клуб оштрафован на 45 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.