«Он им нужен кровь из носу». Бубнов рассказал, какой игрок из РПЛ необходим ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, какого игрока необходимо приобрести московскому ЦСКА. По словам Бубнова, армейцам нужен нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку.

«ЦСКА знаешь кто нужен? Кровь из носу. Даку. А если они Даку с Голенковым зацепят, то это вообще супер будет. У нас есть во второй восьмёрке, внизу, там полно во всех линиях, блин, игроков классных», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Даку 27 лет, за «Рубин» он выступает с лета 2023-го. В нынешнем сезоне албанский нападающий провёл 21 матч на клубном уровне, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.