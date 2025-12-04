Скидки
Агент Бийола отреагировал на первый гол экс-игрока ЦСКА за «Лидс» в ворота «Челси»

Комментарии

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Лидса» Яки Бийола, отреагировал на первый гол экс-игрока ЦСКА за «павлинов» в ворота «Челси». «Лидс» встречался с «синими» в матче 14-го тура АПЛ и одержал победу со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
1:0 Бийол – 6'     2:0 Танака – 43'     2:1 Нету – 50'     3:1 Калверт-Льюин – 72'    

«Гол в ворота «Челси» — первый для Бийола в составе «Лидса». И очень важный. Но, что ещё важнее, Яка показывает, что может стать одним из лучших защитников АПЛ.

У него действительно большое будущее в Англии. Но попасть в топ-клуб будет тяжело, потому что сейчас они сконцентрированы на приобретении более молодых футболистов», — сказал Чибеж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

