Агент Бийола отреагировал на первый гол экс-игрока ЦСКА за «Лидс» в ворота «Челси»

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Лидса» Яки Бийола, отреагировал на первый гол экс-игрока ЦСКА за «павлинов» в ворота «Челси». «Лидс» встречался с «синими» в матче 14-го тура АПЛ и одержал победу со счётом 3:1.

«Гол в ворота «Челси» — первый для Бийола в составе «Лидса». И очень важный. Но, что ещё важнее, Яка показывает, что может стать одним из лучших защитников АПЛ.

У него действительно большое будущее в Англии. Но попасть в топ-клуб будет тяжело, потому что сейчас они сконцентрированы на приобретении более молодых футболистов», — сказал Чибеж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.