«Он лучше всех». Лионель Месси назвал Хосепа Гвардиолу уникальным тренером

Легенда «Барселоны» Лионель Месси, в данный момент выступающий за американский «Интер Майами», высоко оценил своего бывшего тренера Хосепа Гвардиолу, который сейчас возглавляет английский «Манчестер Сити». Под лидерством испанского специалиста аргентинец провёл начало своей карьеры в каталонском клубе.

«Для меня Гвардиола уникален. Есть невероятно хорошие тренеры, но в нём есть что-то особенное. Для меня он лучше всех. Когда дело доходит до видения ситуации, подготовки к матчу и коммуникации с игроками, он очень собран. Он лучший, и нам повезло, что он был в «Барселоне». Он объединился с нашими игроками, и всё сложилось идеально для того, что он планировал, для достижения всего, что нам удалось добиться», – приводит слова Месси ESPN.

Месси играл в «Барселоне» 17 сезонов. За 778 встреч он забил 672 гола и взял 35 трофеев. Гвардиола находился на посту главного тренера каталонцев четыре года (2008-2012), за которые клуб завоевал рекордные 14 трофеев.