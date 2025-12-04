Лионель Месси оценил влияние Хосепа Гвардиолы на футбол

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметил большое влияние Хосепа Гвардиолы, в данный момент тренирующего «Манчестер Сити», на европейский футбол. Он подчеркнул, что впечатлён не только успехами испанца, но и тем, какой отпечаток оставляет его работа.

«Он ушёл в другие клубы и продолжил побеждать. Дело не только в том, что он побеждал, а в том, как играли его команды. Он сделал это в «Баварии», пусть он и не смог выиграть с ней Лигу чемпионов, ему удалось изменить то, как играли в Германии. То же самое произошло и в Англии с «Сити», он изменил правила игры в лиге», – приводит слова Месси ESPN.

После ухода из «Барселоны», которую он возглавлял четыре года (2008-2012), Гвардиола на три сезона стал главным тренером «Баварии» (2013-2016). С 2016 года он тренирует «Манчестер Сити», с которым ему удалось выиграть 18 трофеев.