Главная Футбол Новости

«Любая команда может доставить проблемы». Месси высказался о чемпионате мира

«Любая команда может доставить проблемы». Месси высказался о чемпионате мира
Комментарии

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оценил непредсказуемость чемпионата мира по футболу. 38-летний нападающий принимал участие в пяти первенствах планеты, последнее из которых его команде удалось выиграть.

«Чемпионат мира – это очень сложно. Любая команда может доставить проблемы и выбить из борьбы. Мяч может попасть в штангу и либо залететь в ворота, либо нет. Можно проиграть по пенальти.

В прошлый раз нам повезло, ведь, несмотря на то что мы были лучшей командой в матчах с Нидерландами и Францией, в обоих из них нам пришлось играть серию пенальти. У нас был настоящий монстр – Дибу (Эмилиано Мартинес. – Прим. «Чемпионата»), который принёс нам победу. Но можно дойти до пенальти и проиграть», – приводит слова Месси ESPN.

В 2026 году Аргентина вновь сыграет на чемпионате мира, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Жеребьёвка турнира состоится завтра, 5 декабря, в 18:00 мск.

