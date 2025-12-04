«Ни о чём не жалею». Данил Круговой — о переходе в ЦСКА из «Зенита»

Футболист ЦСКА Данил Круговой признался, что не жалеет о своём решении присоединиться к армейцам. Защитник стал игроком красно-синих прошлым летом, присоединившись к московскому клубу на правах свободного агента. Круговой — воспитанник системы санкт-петербургского «Зенита».

— Как считаете, не зря позапрошлой зимой решились на уход из «Зенита»? И даже полгода игры за «Зенит-2» во Второй лиге, куда вас сослало руководство петербургского клуба, были не зря?

— Ну я никогда ни о чём не жалею. Мне кажется, сейчас видно, что это было не зря. Мне очень нравится быть в ЦСКА и играть. Вот в этом сезоне открыл для себя новую позицию на фланге атаки. Что-то получается, что-то нет. Но буду стараться дальше приносить пользу команде, — приводят слова Кругового «Известия».