«Реал» сообщил характер травмы Трента Александер-Арнольда

Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил результаты обследования травмированного защитника Трента Александер-Арнольда.

«По результатам обследования, проведённого сегодня медицинскими службами клуба «Реал» Мадрид, у нашего игрока Трента Александер-Арнольда диагностировано повреждение прямой мышцы в области четырёхглавой мышцы левого бедра», — написано в сообщении.

Трент Александер-Арнольд получил повреждение в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» Бильбао (3:0). Он был заменён на 55-й минуте. Всего в текущем сезоне Ла Лиги защитник провёл восемь матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету три игры в Лиге чемпионов.

