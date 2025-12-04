«Лига балбесов». Александр Бубнов прокомментировал высказывание Дмитрия Губерниева

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал высказывание спортивного журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что в Мир РПЛ нужно отдавать предпочтение российским игрокам и тренерам.

«Дима Губерниев вообще замочил, такую вещь классную сказал, я бы до такого не додумался. Он говорит: «Ну нафиг иностранных балбесов покупать, когда у нас своих балбесов хватает?» Это он имел в виду и игроков, и тренеров. Семак — балбес. Кто следующий идёт? Галактионов — балбес, блин.

Гусев — балбес, но он временный балбес. Все балбесы. Лига балбесов. Ну классно Дима сказал. Как у него это… Не буду говорить (смеётся)! Но он всё время в точку. Вот так вот», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».