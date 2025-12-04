Скидки
Матвей Сафонов: мне не стрёмно сказать, что я второй вратарь

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о своей роли в команде. В нынешнем сезоне Матвей не провёл ни минуты на клубном уровне, а в прошлой кампании нередко подменял основного вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

«Как по мне, сначала надо научиться это признавать и говорить, что, ну, мне не стрёмно сказать, что я второй вратарь. Потому что, ну… Кого мы обманываем (улыбается)? Но ты можешь признать это и остановиться, а можешь признать и работать над тем, чтобы что-то поменять», — сказал Сафонов в новом выпуске на YouTube-канале Smol Talk.

Ранее Сафонов выступал за «Краснодар».

